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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد تبدأ تنفيذ برنامج "الجيوماتكس" بمشاركة طلاب آداب جامعة حلوان

وفد الطلاب
وفد الطلاب

استقبلت محافظة الوادي الجديد 120 طالبًا وطالبة من كلية الآداب بجامعة حلوان، لتنفيذ برنامج "الجيوماتكس" ونظم المعلومات الجغرافية بمركز ومدينة باريس، وذلك ضمن الزيارات المتبادلة التي تنظمها المحافظة وجامعة الوادي الجديد مع الجامعات الأخرى لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والدراسة وتبادل الخبرات.  

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من جانبه قال رئيس مركز ومدينة باريس، المحاسب عبد الناصر صالح، في بيان ، إن المركز استقبل اليوم طلبة كلية الآداب جامعة حلوان في زيارة خاصة لمركز باريس، حيث التقى بوفد كلية الآداب جامعة حلوان وآداب جامعة الوادي الجديد، وزار الوفد بعض المشروعات الاستثمارية ومعبد دوش وقرية حسن فتحي المعمارية بالإضافة إلى جولة داخل مدينة باريس.

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وأكد عبد الناصر، أن دعم المحافظة للجامعة وكافة المؤسسات التعليمية والبحث العلمي هو بمثابة واجب وطني مقدس وضرورة حياتية لازمة لما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله وبما يدعم التنمية وخلق جيل صاعد مسلح بالمعلومات العلمية الصحيحة ومرتبط بثروات وطنه.

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