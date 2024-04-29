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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال التشطيبات بالعاصمة الإدارية للمحافظة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية.

حيثُ تفقّد المحافظ المدينة الرياضية بالعاصمة، مُوجهًا باستكمال منطقة الملاعب وأعمال السور الداخلي. كما شدّد على سرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء لاستكمال تسوية الطرق الداخلية، وإنهاء الموقع العام لمبنى مديرية التربية والتعليم، مؤكدًا على مراعاة الهوية البصرية في أعمال التشطيبات، وتوحيد نمط ومقاس شعار المحافظة على المباني المختلفة.

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد التأمين الصحي والمراكز الطبية المتخصصة

كما وجّه المحافظ بالتنسيق مع الأوقاف لتوفير مُقيم شعائر وعامل لمسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة، وتركيب أجهزة تكييف وتبريد، وتسوية المحيط الخارجي وزراعته؛ لانتظام العمل بالمسجد وخدمة رواد العاصمة.

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