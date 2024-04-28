محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد التأمين الصحي والمراكز الطبية المتخصصة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، و الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على رأس لجنة لمتابعة منظومة العمل بمستشفى الخارجة التخصصي والخدمات العلاجية المقدمة من خلالها، وذلك بحضور الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة، والدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور مصطفى عامر مدير المستشفى.

وأكد المحافظ أن اللقاء تناول بحث سبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحصر كافة الاحتياجات من الكوادر الطبية والتجهيزات لتوفيرها، و الوقوف على المعوقات التي تواجه تقديم الخدمة اللائقة للمرضى.



وأشار إلى أنه تم الإتفاق على منح مهلة لمدة شهر لتنفيذ توصيات و ملاحظات اللجنة من خلال الإشراف المباشر لمسئولي الأمانة خلال مراحل التنفيذ، ونقل الخبرة اللازمة؛ لتحسين كفاءة منظومة العمل. موجهًا مدير المستشفى بسرعة حصر وعرض الاحتياجات العاجلة للمستشفى؛ لتوفيرها من خلال المحافظة.