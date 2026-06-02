بايرن ميونخ يتحرك لحسم صفقة صيباري بعد ضياع جوردون

دخل نادي بايرن ميونخ في مفاوضات رسمية مع المغربي إسماعيل صيباري، لاعب آيندهوفن، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الخط الهجومي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

مفاوضات بدأت بعد فشل صفقة جوردون

وكشف خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن إدارة بايرن بدأت بالفعل التواصل مع اللاعب ووكيله لبحث إمكانية إتمام الصفقة، وذلك عقب تعثر محاولاتها لضم الإنجليزي أنتوني جوردون، الذي فضّل الانتقال إلى برشلونة.

انتظار موقف آيندهوفن

وأشار رومانو إلى أن صيباري يحظى بإعجاب كبير داخل أروقة النادي البافاري، فيما تترقب الإدارة الألمانية تحديد المطالب المالية من جانب آيندهوفن قبل اتخاذ الخطوات النهائية لحسم الصفقة.

رغبة اللاعب تسهّل المهمة

وأكدت التقارير أن اللاعب المغربي يرحب بخوض تجربة جديدة في الدوري الألماني، ويضع الانتقال إلى بايرن ميونخ ضمن أولوياته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عقد طويل وقيمة سوقية مرتفعة

ويرتبط إسماعيل صيباري بعقد مع آيندهوفن يمتد حتى صيف 2029، فيما تقدر قيمته السوقية بنحو 40 مليون يورو، ما يجعل الصفقة بحاجة إلى مفاوضات مالية مكثفة بين الناديين خلال الفترة المقبلة.