ريكيلمي يشعل سباق رئاسة ريال مدريد: وعود بصفقات عالمية واستبعاد مورينيو

أعلن إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد، عن ملامح مشروعه الرياضي في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه حسم بالفعل هوية المدرب الجديد بالتنسيق مع أسطورة النادي راؤول جونزاليس، في إطار خطة لإعادة بناء الفريق.

وكشف ريكيلمي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" عن توجهه الفني، موضحًا أنه استبعد عودة البرتغالي جوزيه مورينيو، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب مشروعًا أكثر استقرارًا وامتدادًا على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأوضح المرشح الرئاسي أن ريال مدريد لا يمكنه انتظار سنوات طويلة لإعادة البناء، بل يحتاج إلى نتائج فورية تتواكب مع رؤية مستقبلية تضمن استمرارية النجاح، مشددًا على أن قراراته تستند إلى مصلحة النادي فقط.

كما أعلن تعيين راؤول جونزاليس بلانكو في منصب المدير الرياضي ضمن خطته المستقبلية، إلى جانب العمل على صفقات من العيار الثقيل، أبرزها اسم النرويجي إيرلينج هالاند، إضافة إلى لاعب آخر من المستوى العالمي وصفه بأنه “محسوم بالفعل” دون الكشف عن هويته حتى الآن.

وأكد ريكيلمي أنه سيكشف عن اسم المدرب الجديد خلال الأسبوع الجاري، في خطوة تهدف إلى توضيح ملامح مشروعه الانتخابي أمام جماهير النادي.

وفي سياق حديثه، شدد على أن انتماءه لريال مدريد يتجاوز أي أسماء أو مدربين، موضحًا أنه يقف مع النادي أولًا وأخيرًا، وأن تقييمه للمراحل السابقة لا يرتبط بالأشخاص بقدر ما يرتبط برؤية تمثيل هوية النادي بالشكل الذي يليق به.

وأضاف أن بعض الفترات السابقة شهدت جوانب لم تكن مرضية من وجهة نظره كمشجع وعضو في النادي، رغم اعترافه بوجود إنجازات إيجابية تحققت خلالها.