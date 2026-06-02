قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 قطاعات صناعية أولوية و400 شركة عارضة.. الغذاء يتصدر استراتيجية الصناعة المصرية
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية
أرقام قميص محمد صلاح وحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر بكأس العالم
الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة
الوزراء: شرق بورسعيد .. ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريكيلمي يشعل سباق رئاسة ريال مدريد: وعود بصفقات عالمية واستبعاد مورينيو

ريكيلمي
ريكيلمي
إسراء أشرف

أعلن إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد، عن ملامح مشروعه الرياضي في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه حسم بالفعل هوية المدرب الجديد بالتنسيق مع أسطورة النادي راؤول جونزاليس، في إطار خطة لإعادة بناء الفريق.

وكشف ريكيلمي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" عن توجهه الفني، موضحًا أنه استبعد عودة البرتغالي جوزيه مورينيو، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب مشروعًا أكثر استقرارًا وامتدادًا على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأوضح المرشح الرئاسي أن ريال مدريد لا يمكنه انتظار سنوات طويلة لإعادة البناء، بل يحتاج إلى نتائج فورية تتواكب مع رؤية مستقبلية تضمن استمرارية النجاح، مشددًا على أن قراراته تستند إلى مصلحة النادي فقط.

كما أعلن تعيين راؤول جونزاليس بلانكو في منصب المدير الرياضي ضمن خطته المستقبلية، إلى جانب العمل على صفقات من العيار الثقيل، أبرزها اسم النرويجي إيرلينج هالاند، إضافة إلى لاعب آخر من المستوى العالمي وصفه بأنه “محسوم بالفعل” دون الكشف عن هويته حتى الآن.

وأكد ريكيلمي أنه سيكشف عن اسم المدرب الجديد خلال الأسبوع الجاري، في خطوة تهدف إلى توضيح ملامح مشروعه الانتخابي أمام جماهير النادي.

وفي سياق حديثه، شدد على أن انتماءه لريال مدريد يتجاوز أي أسماء أو مدربين، موضحًا أنه يقف مع النادي أولًا وأخيرًا، وأن تقييمه للمراحل السابقة لا يرتبط بالأشخاص بقدر ما يرتبط برؤية تمثيل هوية النادي بالشكل الذي يليق به.

وأضاف أن بعض الفترات السابقة شهدت جوانب لم تكن مرضية من وجهة نظره كمشجع وعضو في النادي، رغم اعترافه بوجود إنجازات إيجابية تحققت خلالها.

إنريكي ريكيلمي ريكيلمي ريال مدريد بيريز هالاند رودري مورينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

وصول جثمان سهام جلال لمسجد حسن الشربتلي لتأدية صلاة الجنازة

وصول جثمان سهام جلال لمسجد حسن الشربتلي لتأدية صلاة الجنازة

سهام جلال

قبل وفاتها| موقف صادم لـ سهام جلال مع أمير كرارة.. وأحمد السقا: محدش ساعدني

مسلسل ورد على فل وياسمين

الحلقة الرابعة من مسلسل «ورد على فل وياسمين».. صدمة صبا مبارك بمرضها

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد