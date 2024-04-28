بتكلفة 128 مليار درهم.. مطارات دبي تعلن عن المرحلة الثانية من توسعة مطار آل مكتوم

أعلن بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، عن المرحلة الثانية من توسعة مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال) باستثمارات ضخمة بقيمة 128 مليار درهم إماراتي.

وقال جريفيت، في بيان صحفي اليوم، " إن هذه التوسعات تعتبر نقطة محورية لاستثمار هائل للموارد من قبل أصحاب المصلحة لتصميم وبناء مطار عصري يوفر تجربة سريعة ومريحة ورفيعة المستوى تتلاءم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين لضيوفنا، حيث يعزز هذا المشروع الرائد مكانة دبي كمركز رئيسي للطيران على الساحة العالمية.

وأضاف : " لطالما ارتبط اسم دبي وتاريخها ارتباطاً وثيقاً مع تطور بنيتها التحتية للطيران، واليوم نخطو خطوة جريئة أخرى في هذه المسيرة، علماً بأن مطار دبي الدولي سيواصل أداء دوره كمركز رئيسي يلبي احتياجات أكثر من 100 مليون مسافر سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الثانية من مطار آل مكتوم".

وتابع الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، " من جهتنا في مطارات دبي، فإننا نتعاون بشكل فعال مع الحكومة وشركات الطيران وشركائنا الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة لتحويل هذا المشروع الطموح إلى واقع ملموس".