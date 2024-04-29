محافظ قنا يتابع أعمال قوافل تنمية الأسرة

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا لمتابعة تنفيذ اعمال "قوافل تنمية الأسرة القنائية "، بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن"قوافل تنمية الأسرة القنائية" تهدف إلى تقديم خدمات طب أسرة ذات جودة بقرى المحافظة، وتم تنفيذ أول قافلة بقرية حجازة التابعة لمركز قوص.

وأضاف عبدالباقى، بأن القوافل تتم على مرحلتين: مرحلة الحشد بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، ثم مرحلة التنفيذ، لافتا أن القوافل تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة وكشف النسا والسونار والصحة الانجابية وتقديم ندوات للصحة الإنجابية بالاضافة لخدمات العيادة المتنقلة.

وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، فضلاً عن تفعيل نادى المرأة الذى نجح فى جذب السيدات للأشغال اليدوية ولاقت اقبالا من سيدات القرى، كما تم تنفيذ ندوات توعوية بالنادى لرفع وعى السيدات، كما تم تقديم خدمات الطبيب الزائر بالقرى الاكثر احتياجاً.

فيما أكدت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بقنا، بأن القافلة نجحت فى تحقيق أعلى إنجاز فى مجال تنظيم الأسرة بقرية حجازة قبلى حتى الآن من خلال إقبال المترددات علي القوافل بهدف الإستفادة من الخدمات المجانية المقدمة لهن بواسطه الفرق الطبية المدربة.