3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

ينتظر الملايين من عشاق الكرة المصرية مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في كأس السوبر المصري ، خاصة عشاق المارد الأحمر، والذين يبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة قبل انطلاقها مساء اليوم.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي منافسه بيراميدز اليوم علي ملعب استاد محمد بن زايد فى أبوظبي بدولة الإمارات اليوم.

وتعتبر مباراة كأس السوبر اليوم ، ليست الأولى على ملعب محمد بن زايد، فهي الثالثة بعد مباراتي عامي 2017 و2020، حيث فاز فيهما الزمالك علي الأهلي بركلات الترجيح.

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كأس السوبر المصري 2023

تنطلق مباراة السوبر المصري 2023 بين الأهلي وبيراميدز اليوم باعتباره وصيف الدوري المصري بعد اعتذار الزمالك عن عدم مواجهة الأهلي بطل كأس مصر العام الماضي.

موعد مباراة الأهلي فى كأس السوبر

تنطلق مباراة مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس السوبر المصري مساء اليوم تحديدا فى الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة 8.30 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر

يتطلع الكثير من الجماهير إلى معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم فى كأس السوبر، والتي نرصدها كما يلي وهي قنوات مفتوحة:

1- قناة أون تايم سبورت :

تنقل قناة أون تايم سبورت المفتوحة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في السوبر المصري مجانا ، ويأتي تردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

الاهلي

2- قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية

تنقل قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر أيضا في كأس السوبر، وترددها كما يلي :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

معلق مباراة الاهلي وبيراميدز

يتساءل الكثير من جماهير الأحمر وبيرامديز عن معلق مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في كأس السوبر المصري، إذ أعلنت قناة أون تايم سبورت عن معلق المباراة.

ويعلق على ماتش الأهلي وبيراميدز اليوم في كأس مصر المعلق الشهير مدحت شلبي علي قناة On Time Sports 1.

أما على قناة أون تايم سبورت 2 فاختارت معلقين لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، وهما الثنائي محمد البوشي وأمير محروس.