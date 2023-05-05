رسالة حاسمة من بركات لـ كهربا قبل السوبر بين الأهلي وبيراميدز

تحدث محمد بركات عن محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي ومنتخب مصر قبل لقاء كأس السوبر المصري أمام بيراميدز اليوم الجمعة.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" دعمت كهربا كثيراً وساندته في مواجهة الشائعات التي طاردته خلال فترة إيقافه حول عدم التزامه وأكدت للجميع أن كهربا يعيش حالة من التركيز ويعمل بكل قوة للعودة للملاعب بشكل مميز".

وأضاف:" هذا ما حدث بالفعل ، كهربا في رأيي صنع الفارق في هجوم الأهلي منذ عودته من الإيقاف في شهر يناير الماضي".



وأشار إلى أنه يتمنى استمرار كهربا في التزامه داخل الملعب موجهاً رسالة للاعب بضرورة الاستمرار على نفس النهج خاصة أنه لاعب مهم للفريق الأحمر وعليه فقط الحد من انفعالاته.



وأكد أن الجميع ينتظر وجبة كروية دسمة مميزة في لقاء السوبر رغم أن الكثيرين كانوا بانتظار مباراة أقوى جماهيرياً وتسويقياً بين الأهلي والزمالك ولكن مواجهة الأهلي وبيراميدز أيضاً مميزة.



ووجه بركات الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي الذي تعامل مع الظروف الخاصة بالمباراة بكل هدوء وتنظيم.