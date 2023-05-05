موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي على ملعب محمد بن زايد في الإمارات في إطار مباراة السوبر المصري .





ومن المقرر أن تذاع مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت الارضي فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

كما تذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية

وسيقوم الفنان تامر حسني بإحياء حفل مباراة السوبر المصري

وكان من المقرر مشاركة الزمالك كونه الفريق المتوج بدرع الدوري المصري ولكنه انسحب منذ يومين اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف بتأجيل اتخاذ قرار بشأن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي مما يتيح له فرصة المشاركة في مباراة السوبر .

ووافق فريق بيراميدز على المشاركة في السوبر حيث سافرت بعثة الفريق أول أمس .