بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أكد والد إمام عاشور بأنه سيدعم نجله في أي نادي يلعب معه خلال مشواره الكروي، مثلما حدث في السابق مع غزل المحلة.

وقال والد اللاعب في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "سأشجع إمام في أي فريق يتواجد به، ولكن يبقى انتمائي الأول والأخير هو الزمالك، فأنا مشجع صميم للنادي".

وأكملت إحدى زميلات والد اللاعب: "إمام مضى بالفعل للنادي الأهلي، هذا ما نعلمه، وهو مكسب كبير للفريق، ووضعه كان من الممكن أن يختلف إذا تواجد مع الأهلي منذ البداية".



وتابعت: "إمام سيمثل إضافة قوية للأهلي إذا تمت الصفقة، فهو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر".



وأضاف أحد زملاء والد لاعب ميتيلاند الدنماركي: "إصابة إمام عاشور (دبلوماسية)، هدفها توقيع اللاعب للأهلي، وإذا صحت الأخبار المنتشرة بأن اللاعب وقع للأحمرلمدة 4 سنوات، فستكون صفقة موفقة للغاية".



وأتم: "عمرو السولية تقدم في العمر، وأليو ديانج على أعتاب الاحتراف الخارجي، وبالتالي صفقة إمام عاشور ستكون إضافة قوية لخط وسط الأهلي، بجانب حمدي فتحي ومروان عطية".