تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعه السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي على ملعب محمد بن زايد .

وتذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قنوات أون تايم الأرضي و شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية

ويقدم موقع صدي البلد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز على النايل سات وكذلك العرب سات في السطور التالية:

تردد قناة ON Time Sports 1 HD:

التردد: 11861؛

الاستقطاب: رأسي؛

الترميز: 27500؛

معامل الخطا: 5/6.



تردد قناة AD SPORTS 1 HD:

التردد: 11804؛

الاستقطاب: أفقي؛

الترميز: 27500؛

معامل الخطأ: 3/4.



تردد قناة AD SPORTS 1 HD:

التردد: 11411؛

الاستقطاب: أفقي؛

الترميز: 30000؛

معامل الخطأ: 3/4