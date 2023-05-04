الظروف متناقضة.. تعليق مثير من بركات على لقاء الأهلي وبيراميدز في السوبر

أكد محمد بركات أن ظروف الأهلي وبيراميدز مختلفة قبل لقاء كأس السوبر المحلي المقرر غداً الجمعة في الإمارات.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي يعيش حالة من الاستقرار وانتصارات مميزة، مؤكدا أن بيراميدز يعاني مؤخرا من بعض المشاكل الفنية أدت إلى خروجه من كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد مارومو جالانتس.



وأشار إلى أنه حذر بيراميدز من مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية خاصة أنه كان مندهشاً من تصنيف المباراة بأنها سهلة رغم قوة الفريق الجنوب أفريقي.



وأوضح أن بيراميدز لم يحترم مارومو جالانتس وهو ما أدى لخروجه من الكونفدرالية مؤكداً أن الفريق يعاني من الإجهاد بعد هذه النتيجة ولكن مباراة كأس السوبر ستكون فرصة جديدة للفريق لمحاولة تحقيق بطولة.