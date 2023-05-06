أفضل الطرق لإطالة عمر بطارية السيارة

تعتبر بطارية السيارة أحد أبرز الأجزاء الحيوية الموجودة في السيارة، وتعتبر مسئولة عن عدة وظائف أبرزها القدرة على تشغيل المحرك، وبدونها لا يمكن تشغيل السيارة، وتختلف أحجام البطارية في مختلف السيارات، ويرجع ذلك الى حجم ومواصفات السيارة.

أهم الطرق لإطالة العمر الافتراضي للبطارية

أهم الطرق لإطالة العمر الافتراضي للبطارية

يطيل الاستخدام الجيد والصيانة الدورية العمر الافتراضي للسيارة

يعتبر العمر الافتراضي لبطارية السيارة سنتين من تاريخ التركيب، وقد تصل الى 4 سنوات ويرجع ذلك الى طريقة الاستعمال

فحص الماء المقطر داخل البطارية بينة الفينة والأخرى عند الكهربائي، وزيادته ادا لزم الامر

فحص الدينمو بفترة دورية والتأكد من الشحن الجيد لبطارية السيارة

تنظيف أصابع البطارية دائما من الصدأ الذي يتكون فوق أقطابها.

عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية في السيارة ، الراديو مثلا والمحرك متوقف

فك أقطاب بطارية السيارة عند عدم تشغيل السيارة لمدة طويلة