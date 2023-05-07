شهيد لقمة العيش بطنطا.. والدته: ابني مات غدر وعاوزة حقه بالقانون| صور

طالبت والدة الشاب هاني الحبيشي المعروف إعلاميا بـ"شهيد لقمة العيش" بطنطا، بالقصاص قانونيا من المتهمين بقتله، وقالت: "ابني مات عشان كارت فكة غدر وعاوزة حقه بالقصاص القانوني".



واضافت الأم المكلومة باكية: "حسبنا الله ونعم الوكيل غدروا بابني وخلصوا عليه وهو واقف في شغله بسوبرماركت، كان بيشتغل ليل ونهار عشان لقمة العيش، ضاع مني سندي في الدنيا".

ووجه المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، رئيس نيابة مركز طنطا بتجديد حبس المتهمين بقتل الشاب الضحية 15 يوما على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود العيان، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين.



كما وجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، ونقل المتهمين إلى الحجز بديوان مركز شرطة طنطا.

كانت قرية شبرا النملة بمركز طنطا شهدت مصرع شاب في العقد الثالث من عمره إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بقرية شبرا النملة دائرة المركز، أسفر عن مصرع أحدهم.

كما انتقلت الأجهزة الامنية برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز شرطة طنطا، لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص يدعى هاني الحبيشي، 29 سنة، وتم نقله لمشرحة المستشفى، وضبط أطراف الواقعة، وجار تكثيف جهود البحث لمعرفة أسباب وملابسات وظروف الواقعة.



وأفادت التحريات الأمنية بأن وفاة الشاب الضحية جاء نتيجة اعتراض الأطراف الأخرى وتعمدها إيذاءه لرفضه تسليمهم كارت فكة لشحن موبايلهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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