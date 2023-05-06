تعليم الغربية تعلن أسماء المعلمين المرشحين للتدريب ومقار التدريب بالمسابقة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم عن أسماء المعلمين المرشحين للتدريب ومقار التدريب، حيث يتم البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٩/5/٢٠٢٣، حتى الخميس الموافق 11/5/2023، حيث يعقد التدريب في الفترة المسائية، الساعة الثانية عشر ظهراً بالمقار الموضحة بالكشوف.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في "مسابقة ٣٠ ألف معلم" التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما تؤكد وزارة التعليم أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالغربية بالسادة المعلمين المرشحين للتدريب بالالتزام بالمواعيد والمقار الموضحة بإخطارات التدريب.