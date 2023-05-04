قرار جديد ضد قاتل عروس طنطا العذراء.. وأسرتها تطالب بإعدامه

وجه المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، رئيس نيابة مركز طنطا بعرض المدعو "محمد. م"، 34 سنة، المتهم بقتل زوجته آية الشبيني، والمعروفة إعلاميا بـ"عروس طنطا العذراء"، على لجنة مشكلة من أطباء الصحة النفسية والعصبية وإجراء تحاليل مخدرات للتأكد من سلامة قواه العقلية.



جاء ذلك تزامنا مع تعرض الزوج القاتل لوعكة صحية، حسب ما أكدته مصادر نيابية وأمنية، صاحبتها نوبات من الهذيان والانفعالات الحادة وتغير ملامح وجهه خلال الـ42 ساعة الأخيرة.

كما طالب أفراد أسرة الفتاة العروس، جميع جهات التحقيق بتحقيق القصاص العادل بإعدام المتهم بالقانون انتقاما لابنتهم الضحية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية، قرر تجديد حبس عريس 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عروسه بعد عدة أيام من زفافهما، داخل شقتهما.

في السياق ذاته، أكد إسماعيل الشبيني، عم ومحامي الفتاة الضحية، أن الزوج الجاني ارتكب جريمة شنعاء، لافتا إلى أن الإصابات الظاهرية عبارة عن وجود 8 طعنات متفرقة، وقطع في الإصبع، وأنها ما زالت عذراء.

كما أكد المحامي أن الزوج تربص بعروسه وبيت النية بعد أن استهل سكين المطبخ، وما إن ظفر بها انهال عليها بعدة طعنات متفرقة، وأن النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية، وفي انتظار ما تسفر عنه التحقيقات.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على "آية. ح"، عروس متزوجة من يومين، جثة هامدة داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها “محمد. ا”، 29 عاماً، ومقيمان عزبة كفر داود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.