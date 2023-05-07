رفع 1032 حالة إشغال طريق في 5 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة أسفرت عن رفع 1032حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن :

- 422 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة دمنهور.

- 270 حالة إشغال طريق برشيد.

- 210 حالة إشغال بمركز ومدينة ايتاي البارود .

- 80 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات.

- 50 حالة إشغال مخالف بمركز أبو حمص.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.