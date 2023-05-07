إصابة 5 أشخاص فى تصادم تروسيكل مع جرار زراعى بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعى على طريق الوفائية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي بطريق الوفائية بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث تصادم جرار زراعي وتروسيكل

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من "إبراهيم محمد النقيرة، 46 سنة، رضا رشدان نصر زين 30 سنة، أحمد رضا رشدان نصر زين، 12سنة، ريتاج رضا رشدان نصر زين، 6 سنوات، سعيد محمد عبدالله، 38 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء ومقيمين قرية الطود بمركز كوم حمادة.

ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.