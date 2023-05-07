في حملات تفتيشية|ضبط 2 طن كبريت زراعي وطن سماد مجهول المصدر بالبحيرة

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بحملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق .

وأسفرت الحملات عن .. أولاً بمركز كفرالدوار تم ضبط :-

- 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جراماً للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليها وغلقها لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

- 3 مخابز لتصرفهم فى 54 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى 4 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

ثانياً بمدينة النوبارية تم ضبط 2 طن كبريت زراعي مجهول المصدر، وتحرير محضرين تبديد أحراز، ومحضران بيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى 6 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.

ثالثاً بمركز ومدينة الدلنجات تم ضبط طن سماد زراعى مجهول المصدر، و14عبوة مبيد زراعى منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 10محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، ومحضر تجميع 300 لتر سولار.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.