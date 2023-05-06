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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة طالبين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقي طالب مصرعه، وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى غرب النوبارية جثة طالب وآخر مصاب إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخري بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة "إسلام إبراهيم عاطف"، 21 سنة، طالب، مقيم وادي النطرون ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصاب 

وأسفر الحادث عن إصابة "السيد محمد الباز "، 21 سنة، مقيم غرب النوبارية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة دراجة نارية طريق مصر اسكندرية الصحراوي مركز وادي النطرون وقوع حادث تصادم وفاة وادي النطرون

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