عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 560 حالة تعدٍ على مساحة 81254 مترا مربعا بالبحيرة

إزالة حالات التعدى
إزالة حالات التعدى بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

رفع درجة الاستعداد قبل انطلاق امتحانات النقل للمرحلتبن الإعدادية والثانوية بالبحيرة.. غداً

ضبط 3 محطات بالبحيرة تبيع السولار بأزيد من السعر الرسمى

و شهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 25 قرار إزالة بنطاق 3 مراكز على مساحة 845 م٢ على أراضي أملاك الدولة ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة فى 29 أبريل وحتي الآن 560 قرار إزالة على مساحة 81254 م2.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

البحيرة إزالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه الأراضى الزراعية إزالة التعدى أراضي الزراعية الموجة 21 لإزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بحضور محمود الخطيب.. تشييع جنازة نجم الأهلي السابق هاني مصطفى

إقالة حسام حسن من المصري

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

عقوبة الشناوي ومعلول بسبب ضرب الشيبي في السوبر المصري| الحقيقة والتفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كارثة في المقاهي .. السكلانس يصيبك بأمراض خطيرة

مقصلة كلوب.. 4 نجوم يغادرون ليفربول في الميركاتو الصيفي

من شرفة قصر باكنجهام.. عرض جوي لطائرات السهام الحمراء للملك تشارلز |شاهد

استقلال الصحافة: الحوار الوطني نقطة هامة على طريق بناء الجمهورية الجديدة

مطالب وتعديلات تشريعية لتسهيل عملها.. ماذا ينتظر قانون الجميعات الأهلية بالحوار الوطني؟

بينهم مصري.. القبض على 7 أشخاص بتهمة تهريب المخدرات في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور ببريطانيا| شاهد

إطلالات راقية ومحتشمة لزوجات ملوك العالم في حفل تتويج تشارلز الثالث.. صور  

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

فيديو

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ