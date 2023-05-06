السيطرة علي حريق في 9 أفدنة قمح بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب داخل أرض زراعية بقرية العاشرة بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حريق

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد نشوب حريق داخل أرض زراعية بها محصول قمح، ملك المواطن" حسن عبدالجيد ابراهيم" ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على الحريق

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بعدد من سيارت الإطفاء، وجري السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن احتراق عدد 9 فدان قمح ويرجع سبب الحريق إلى وصول جسم مشتعل، وحرر محضر شرطة بالواقعة، ولا توجد أى إصابات أو خسائر بشرية وجارى المتابعة