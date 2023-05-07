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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 10 آلاف طن لصوامع وشون البحيرة

محصول القمح بالبحيرة
محصول القمح بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنتظام موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة والذي إنطلق إعتباراً من ٨ إبريل المنقضي وحتى نهاية أغسطس ٢٠٢٣ ، مشيرةً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ ٣٣٥٨٣٠  فدان ، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح ٣٩ شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية تتجاوز ٦٢٧ ألف طن ، وأنها كافية لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام .

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أشارت نائب محافظ البحيرة أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي ، لافتةً أنه تم توريد  ١٠  ألف طن قمح  حتى صباح اليوم، ليصبح إجمالي ما تم توريده ٨٤ ألف طن   لشون وصوامع المحافظة.

وشددت على المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع ، حيث تبدأ أعمال لجان إستلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر مساءاً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة .

يذكر أن القرار الوزاري قد حدد سعر  القمح المحلي المورد نسبة نقاء ٢٣.٥ سعرة ١٥٠٠ جنيه للأردب، ودرجة نقاء ٢٣ سعرة ١٤٧٥ للأردب، ودرجة نقاء ٢٢.٥ سعرة ١٤٥٠ للأردب، على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

 

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