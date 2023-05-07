وكيل التعليم بالغربية: انتظام امتحانات النقل بجميع المراحل في يومها الثاني

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم انتظام امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بالفترتين الصباحية والمسائية، بالإدارات التعليمية العشر، بجميع المراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، بنوعيات التعليم العام والفني، في يومها الثاني، ودون وجود أي مشكلات أو شكاوى من الامتحانات.



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما أدي اليوم 102868 طالب امتحانات الصف السادس الابتدائي في مادتي العلوم واللغة الإنجليزية.

ويؤدي 78524 طالب امتحانات الصف الثاني الإعدادي في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، فيما يؤدي 46096 طالب امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادتي اللغة العربية، والتربية العسكرية، بينما يؤدي 16916 من طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي، و17930 من طلاب الصفين الثاني والرابع الثانوي للتعليم الفني التجاري والفندقي، و3360 طالب من طلاب الصف الثاني الثانوي للتعليم الفني الزراعي، مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم ووفق الجدول المعلن لكل نوعية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر للوقوف على أي مشكلة قد تواجه أي لجنة أثناء سير الامتحانات بالمدارس، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على جميع اللجان بتوفير المناخ المناسب والهدوء، مع الحزم الشديد، وإضاءة اللجان وتهويتها لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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