السفير حسين هريدي: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحفز لإيجاد حل سياسي|خاص

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن قرار عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية يساعد على الحفاظ وحدة أراضيها وهو الهدف الذي طالما أكدت مصر حرصها عليه منذ عام 2011 والذي شهد تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

وقال هريدي في تصريحات لـ موقع صدى البلد، اليوم الأحد، إن قرار وزراء الخارجية العرب بالموافقة في اجتماعهم بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، يساهم في تحفيز ايجاد حل سياسي للأزمة السورية في اطار سياسة الخطوة خطوة التي اعتمدها اجتماع عمان في مايو الجاري بما ينسجم مع قرار مجلس الامن 2254 الذي صدر في ديسمبر 2015 والذي يحدد الخطوات المطلوبة للتغيير السياسي الشامل في سوريا .

وعن انعكاسات القرار في المستقبل على مستوى المشهد في سوريا قال السفير حسين هريدي إن مشهد الوضع المستقر وحل الأزمة السورية يتوقف على مدى تجاوب الحكومة السورية مع قرار اجتماع اليوم الذي صدر من القاهرة، وايضا مدى تعاونها مع المعارضة من أجل تنفيذ سياسة الخطوة خطوة وقرار مجلس الامن المشار اليه.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأحد، بأن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

ويأتي القرار الذي جاء عقب دورة استثنائية لمجلس الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، "استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا" في اجتماعات الجامعة العربية بعد غياب دام 11 عاما، على خلفية الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دامٍ في البلاد.