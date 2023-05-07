عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير حسين هريدي: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحفز لإيجاد حل سياسي|خاص

اجتماع وزراء الخارجية
اجتماع وزراء الخارجية العرب من اجل حل الازمة السورية

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن قرار عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية يساعد على الحفاظ وحدة أراضيها وهو الهدف الذي طالما أكدت مصر حرصها عليه منذ عام 2011 والذي شهد تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

وقال هريدي في تصريحات لـ موقع صدى البلد، اليوم الأحد، إن قرار وزراء الخارجية العرب بالموافقة في اجتماعهم بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، يساهم في تحفيز ايجاد حل سياسي للأزمة السورية في اطار سياسة الخطوة خطوة التي اعتمدها اجتماع عمان في مايو الجاري بما ينسجم مع قرار مجلس الامن 2254 الذي صدر في ديسمبر 2015 والذي يحدد الخطوات المطلوبة للتغيير السياسي الشامل في سوريا .

وعن انعكاسات القرار في المستقبل على مستوى المشهد في سوريا قال السفير حسين هريدي إن مشهد الوضع المستقر وحل الأزمة السورية يتوقف على مدى تجاوب الحكومة السورية مع قرار اجتماع اليوم الذي صدر من القاهرة، وايضا مدى تعاونها مع المعارضة من أجل تنفيذ سياسة الخطوة خطوة وقرار مجلس الامن المشار اليه.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأحد، بأن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. 

ويأتي القرار الذي جاء عقب دورة استثنائية لمجلس الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، "استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا" في اجتماعات الجامعة العربية بعد غياب دام 11 عاما، على خلفية الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دامٍ في البلاد.

اجتماع عمان الحكومة السورية السفير حسين هريدي جامعة الدول العربية حسين هريدى قرار مجلس الأمن مجلس الأمن وزراء الخارجية العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

حتدفع حتدفع |رساله غاضبة من نجم الزمالك لـ كهربا

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

موضوعات متعلقة

شكري: مصر تحذر من التدخل في شئون السودان وتدعم حلا عربيا يضمن استقراره.. نحرص على حقن دماء الأشقاء ونتمسك بالحفاظ على تماسك مؤسسات دولتهم

إيهاب نصر يترأس جلسة مباحثات مع نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

مصر تعفى سفينة إنقاذ الخزان صافر من رسوم عبور قناة السويس

تشارلز حزين لاختفاء هاري.. كيف استقبل ملك بريطانيا حفيده من ميجان ماركل

غدا.. وزير الخارجية يسلم زعيمي تشاد وجنوب السودان رسالة من السيسي| تفاصيل

شكري: مصر تولي أهمية كبيرة لحل أزمات الدول العربية

سامح شكري: ندعم عودة الحوار السياسي لحل الأزمة في السودان

الكاميرون تشكر مصر على المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان| صور

ترشيحاتنا

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

بعد عودة سوريا للجامعة العربية..الأسد يجري اتصالا هاتفيا بـ محمد بن زايد

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

نهال عنبر: تعاقد نقابة المهن التمثيلية مع شركة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين

سيراميكا كليوباترا يهزم دكرنس 5-0 ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقى والارتقاء بالمجتمع .. ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

فيديو

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ