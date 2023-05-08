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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدتان تتعرضان للدغة عقرب في الوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول سيدتين لمستشفى الخارجة التخصصي، تعرضتا للدغات عقارب سامة.

تبين تعرض " شيماء. ش.ص"، 32 عامًا، بحي " المحابس"، و " ياسمين.ع.أ" 18 عامًا، بجوار منطقة " جامع المنور"، للدغات عقرب سام، وجرى نقلهما لمستشفى الخارجة التخصصي وإعطاء كل منهن مصل العقرب ووضعهن تحت الملاحظة الطبية. 

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجد

السيطرة علي حريق بشقة سكنية في الوادي الجديد

يد، أول مايو الجاري، عن رفع حالة الاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية وخاصة الوحدات في القرى من خلال توفير جميع أمصال سم العقارب والثعابين والطريشة ومصل الكلب في ظل الارتفاع في درجات الحرارة والذي يواكب بدء انتشار الزواحف الضارة بالواحات.

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