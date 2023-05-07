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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي أساتذة الجامعات لبحث دعم القطاع الزراعي بالمحافظة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، بوفد من نواب وأساتذة عدد من الجامعات المصرية (عين شمس - أسيوط - الإسكندرية - طنطا - بنى سويف - الوادى الجديد)، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي؛ لتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية والخبرات الأكاديمية فى المجال الزراعى للتوسع فى الرقعة الزراعية بالمحافظة. 

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وأوضح الزملوط، فى بيان اليوم أن اللقاء تناول التنسيق المشترك للإسراع بالخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الذى ينص على استصلاح مساحة 200 فدان لكل جامعة كمرحلة أولى، بهدف تنفيذ تجارب بحثية متطورة لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل التصديرية والاستراتيجية ذات العائد الاقتصادى المرتفع.

وأكد محافظ الوادى الجديد، على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لجميع الجامعات الراغبة فى الاستفادة من البروتوكول.

 

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