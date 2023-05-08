عاطل وتاجر خردة وراء سرقة بطاريات السيارات بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بسرقة البطارية الخاصة بسيارته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن البطارية المستولى عليها، وأضاف بإرتكابه 4 وقائع مماثلة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية وتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وأمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .