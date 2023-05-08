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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل وتاجر خردة وراء سرقة بطاريات السيارات بالإسماعيلية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بسرقة البطارية الخاصة بسيارته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن البطارية المستولى عليها، وأضاف بإرتكابه 4 وقائع مماثلة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية وتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية  (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وأمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

أجهزة وزارة الداخلية الاسماعيلية بطاريات السيارات تاجر خردة سرقة بطاريات السيارات شرطة أول الإسماعيلية

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