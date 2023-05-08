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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات على المجازر والمحلات بالغربية للتأكد من سلامة اللحوم

حملة اللحوم بالغربية
حملة اللحوم بالغربية

أكد الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، على متابعة  أعمال مجازر المحافظة والاطمئنان علي حسن سير العمل بها يوميا، وكذلك مدى تنفيذ التوجيهات الصادرة من المديرية بشأن رفع كفاءة المجازر الموجودة بمراكز ومدن المحافظة استعدادا لعيد الأضحى .

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وأوضح " أنور"، أن قطاع المجازر بالغربية يقوم بالكشف علي الحيوانات التي تصل للمجازر كشفا ظاهريا بغرض ذبح  المطابق للقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة أيضا إستبعاد المريض منها لإنتاج لحوم طازجة بالعظام خاليه من أي مسببات مرضيه وصالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك تحت إشراف أطباء وطبيبات بيطريين متخصصين مع  توفير المادة السرية الملونة المستخدمة في ختم اللحوم بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي مسببات مرضيه، توفير المطهرات وأدوات النظافة المستخدمة في المجازر ، والمجازر تقوم  بتنفيذ المهام والأعمال المكلفة بها على مدار فترتين. 

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وأضاف، أنه يتم التنسيق الدائم مع رؤساء المراكز والمدن وذلك لرفع المخلفات الحيوانية الغير صالحة للإستهلاك ( الفرت )  ، وكذا إعدامات المجازر بصفة شبة يومية لمنع  تراكمها بموجب تعاقدات مبرمه بين المديرية ورؤساء المراكز والمدن، لافتا إلى تنسيق التعاون أيضا مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتعامل الفوري مع أى مشكلة من شأنها التأثير السلبى على إنتظام العمل بالمجازر.

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وناشدت المديرية ،المواطنين بالغربية التواصل مع المديرية علي رقم ٣٣٣٢٥٧٤ ،  وكذا إداراتها البيطرية بمراكز المحافظة  حال وجود شكوي من  مخالفين أو خارجين على القانون بذبح مواشى خارج المجازر، وكذا حال الاشتباه فى عرض أى أغذية ذات أصل حيوانى، لحوم ،دواجن أو أسماك بأنواعها ومنتجاتها لاستهلاك المواطنين قد تكون غير صالحة للاستهلاك الأدمي مع التأكيد على سريه حفظ البلاغات أو الشكوى وعدم الإفصاح عن هوية المتصل أو مقدم الشكوى.

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