لميس الحديدي: تم الإنتهاء من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وسيطرح قريبا

أشادت الاعلامية لميس الحديدي بتوجيهات الرئيس بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية بالأخص مشروعات الأحوال الشخصية قائلة : الرئيس مهتم جداً ووجه بالإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات.



وتوقعت الحديدي وفقاً لمصادر ذكرت لبرنامج "كلمة أخيرة" أنه بالفعل تم الإنتهاء من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وسوف سيطرح قريبا جدا، متوقعة أن يتم ذلك خلال شهر للحوار المجتمعي حيث تم الإنتهاء من مشروع القانون وجاري الآن ضبط بعض الصياغات.



وعلقت مازحة عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :على تلقي لجنة اعداد القانون 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية، واضح كده أن الرجالة قلقانه أكتر من الستات.