عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت شلبي يمازح لميس الحديدي: انتي أهلاوية وعمرو أديب زملكاوي بتتفرجوا سوا إزاي؟

مدحت شلبي
مدحت شلبي

علق مدحت شلبي المعلق والاعلامي الرياضي تتويج  الأهلي بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه 1-صفر على بيراميدز من ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول من المباراة التي أقيمت في أبو ظبي أمس، قائلاً: " كنت شايف من قبل المباراة أنها ستكون عصيبة على كلا الفريقين خاصة ان بيراميدز فريق قوي جداً ومعظم لاعبيه دوليين وينقصه جمهور فقط وفي حال وجود الجمهور سيكون له شأن أخر  وهو فريق لايستهان به والاهلي لديه خبرات  كبيرة ".
 

txt

مدحت شلبي: أحلى سوبر علقت عليه في حياتي

txt

شجّع ياسيدي بيراميدز| مدحت شلبي يوجّه رسالة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر


وتابع مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON في تعليقه على غضب جمهور الزمالك منه :"من المباريات القوية جداً والزملكاوية   زعلانين مني وانا بقلهم : هو القطب الثاني للكرة المصري ومش ممكن دوري يحصل بدون منافسة الزمالك والعكس صحيح والزمالك قطب رئيسي ..وزعلوا مني أني قلت أن هذا أقوى سوبر علقت عليه منذ بدايته عام 2001 ولكن أخر ست او سبع مباريات به علقت عليهم وأقوى سوبر علقت عليه هو امبارح وهو لايقلل من شأن الزمالك لان المباراة تستحق الاشادة كانت مباارة  كبير وعصيبة وفيها ندية رهيبة بين الطرفين".
 

ومازح شلبي الاعلامية لميس الحديدي    قائلاً : أنتي أهلاوية وعمرو اديب زملكاوي بتتفرجوا سوا إزاي؟ لتعقب الحديدي: كان في الرياض وكنت بهيص لوحدي ورغم ذلك إحنا ملتزمين بالروح الرياضية كل واحد يشجع اللي هو عاوزه وأهم شيء إن ابني أهلاوي والعيلة كلها".

الإعلامية لميس الحديدي السوبر المصري المباريات القوية برنامج كلمة أخيرة جماهير الزمالك تتويج الأهلي كأس السوبر المصري لقب كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بقوة 3.4 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يمازح لميس الحديدي: انتي أهلاوية وعمرو أديب زملكاوي بتتفرجوا سوا إزاي؟

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس خلال أيام

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

خبير اقتصادي: مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها في أصعب الظروف

هنا جودة تتوّج بكأس أفريقيا لـ تنس الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فيديو

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ