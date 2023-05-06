مدحت شلبي يمازح لميس الحديدي: انتي أهلاوية وعمرو أديب زملكاوي بتتفرجوا سوا إزاي؟

علق مدحت شلبي المعلق والاعلامي الرياضي تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه 1-صفر على بيراميدز من ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول من المباراة التي أقيمت في أبو ظبي أمس، قائلاً: " كنت شايف من قبل المباراة أنها ستكون عصيبة على كلا الفريقين خاصة ان بيراميدز فريق قوي جداً ومعظم لاعبيه دوليين وينقصه جمهور فقط وفي حال وجود الجمهور سيكون له شأن أخر وهو فريق لايستهان به والاهلي لديه خبرات كبيرة ".





وتابع مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON في تعليقه على غضب جمهور الزمالك منه :"من المباريات القوية جداً والزملكاوية زعلانين مني وانا بقلهم : هو القطب الثاني للكرة المصري ومش ممكن دوري يحصل بدون منافسة الزمالك والعكس صحيح والزمالك قطب رئيسي ..وزعلوا مني أني قلت أن هذا أقوى سوبر علقت عليه منذ بدايته عام 2001 ولكن أخر ست او سبع مباريات به علقت عليهم وأقوى سوبر علقت عليه هو امبارح وهو لايقلل من شأن الزمالك لان المباراة تستحق الاشادة كانت مباارة كبير وعصيبة وفيها ندية رهيبة بين الطرفين".



ومازح شلبي الاعلامية لميس الحديدي قائلاً : أنتي أهلاوية وعمرو اديب زملكاوي بتتفرجوا سوا إزاي؟ لتعقب الحديدي: كان في الرياض وكنت بهيص لوحدي ورغم ذلك إحنا ملتزمين بالروح الرياضية كل واحد يشجع اللي هو عاوزه وأهم شيء إن ابني أهلاوي والعيلة كلها".