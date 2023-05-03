شجّع ياسيدي بيراميدز| مدحت شلبي يوجّه رسالة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

وجّه الإعلامي مدحت شلبي، رسالة لجماهير نادي الزمالك، التي حصلت على تذاكر مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

واعتذر الزمالك أمس عن المشاركة أمام الأهلي في السوبر المصري، وتم تحديد بيراميدز كطرف ثان في اللقاء.

وقال مدحت شلبي في تصريحات عبر برنامجه على أون تايم: “إذا كان هناك تذاكر تم بيعها لمشجعي نادي الزمالك وهذا أمر طبيعي جدًا، وجهة نظري الحائز على تذكرة لنادي الزمالك، إيه المشكلة لو يحضروا المباراة".

رسالة مدحت شلبي لجماهير الزمالك

وتابع: “شجع يا سيدي بيراميدز ليه لأ، جماهير الزمالك تتمنى الخسارة للأهلي وجماهير الأهلي تتمنى العكس لنادي الزمالك”.

واختتم: “ليه لأ، روح شجع نادي بيراميدز بروح رياضية ويكون فيه جماهير لنادي بيراميدز، هذا مجرد اقتراح”.