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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يُعلن انضمام نجم الزمالك لـ بيراميدز

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، انضمام يوسف أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك، إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل عن صفوف الفريق مجاني.

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات عبر برنامجه “اللعيب”: “يوسف أسامة نبيه سينضم لنادي بيراميدز”، وعلق أسامة نبيه قائلاً: “لسه”.

وأشار مهيب عبد الهادي إلى أنه دائمًا ما تكون معلوماته صحيحة، مثلما أكد مشاركة بيراميدز بدلاً من الزمالك في السوبر المصري.

بيراميدز ضد الأهلي

ويُواجه فريق بيراميدز نظيره الأهلي، يوم الجمعة القادم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

بيراميدز الزمالك يوسف أسامة نبيه مهيب عبد الهادي بيراميدز ضد الأهلي

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