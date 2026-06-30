رود خوليت: تعلمت الكثير عن الإسلام.. وما رأيته خالف الصورة التي عرفتها في أوروبا

تحدث أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت عن تجربته خلال العمل في قطر، مؤكدًا أنها غيرت كثيرًا من نظرته إلى الثقافة والهوية الإسلامية، بعدما اكتشف واقعًا مختلفًا تمامًا عن الصورة التي كانت تصل إليه في أوروبا.

وجاءت تصريحات خوليت عقب تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وقال النجم الهولندي السابق، في تصريحات تلفزيونية، إنه يشعر بالحزن لاحتمال انتهاء مشواره في العمل التحليلي، مضيفًا: "استمتعت كثيرًا بالعمل مع هذه المجموعة، وسأفتقد الجميع إذا كانت هذه آخر مشاركة لي".

وأوضح خوليت أن وجوده في قطر منحه فرصة للتعرف عن قرب على المجتمع الإسلامي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأفكار التي كان يحملها سابقًا تشكلت بسبب ما كان يقدمه الإعلام الأوروبي، قبل أن يكتشف بنفسه واقعًا مختلفًا.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل زملائه، مؤكدًا أن هذه التجربة كانت من أهم المحطات الإنسانية في حياته، كما كشف أنه اتخذ قرارًا بعدم السفر والعمل خارج بلاده خلال الفترة المقبلة.