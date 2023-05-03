عندنا عوار.. تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن أزمتي كهربا والسوبر

علق رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، على أزمة انسحاب الزمالك من السوبر المصري بسبب عدم تنفيذ عقوبة كهربا، لاعب الأهلي.

وأعلن الزمالك اعتذاره عن بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي وتم اختيار بيراميدز بدلا منه.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر برنامج البريمو: “النادي الأهلي العنصر الأقوى في الرياضية المصرية”.

وتابع: “كهربا أخطأ والنادي الأهلي هيوقع عليه عقوبة ومش هيوقع عليه دلوقتي غير لما ينتهي من عقوبة لجنة الانضباط”.

أزمة كهربا والزمالك

واختتم: “احنا عندنا عوار لو كان أتوقف من تلت شهور كان زمانه بيلعب دلوقتي، احنا للأسف معندناش دكر، والأزمة دي هترجع تخلينا نطبق اللوائح والقوانين على الجميع الأهلي والزمالك”.