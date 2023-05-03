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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

صدى البلد

يرى محمد فضل، نجم النادي الأهلي السابق، أن لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار لجنة الإنضباط، بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأحمر.

 

وقال نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: “الواقعة حصلت، أيًا كان مين المخطئ في أزمة السوبر المصري، بس هل ينفع قرار يطلع بعد أربعة شهور بشأن عقوبة لاعب”.

وأضاف: “الأهلي له حق تمامًا خاصة أن القرار قبل بطولة وهي السوبر المصري، أتحدى أن كان في تأخر في القرار عندما كنت مسئولا في اتحاد الكرة”.

أزمة كهربا والزمالك

وتابع: “الزمالك قراره صحيح، لأن القرار طلع من لجنة الانضباط بإيقاف كهربا، فمن حق الزمالك التمسك بالقرار”.

 

واختتم: “المفروض أن العقوبة كانت تفضل مستمرة فور إعلانها ولا يشارك كهربا مثلما حدث مع إمام عاشور، وكان ممكن أيضًا أن يتم إلغاء العقوبة اليوم فلا يستطيع أحد التحدث”.

كهربا الأهلى محمد فضل لجنة الانضباط السوبر المصري

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