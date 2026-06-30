سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30 يونيه 2026 بالبنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، دون تسجيل تغييرات ملحوظة مقارنة بالتعاملات السابقة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك العاملة بالسوق المصرية، باعتبار الدولار من أبرز العملات التي تحظى باهتمام واسع، سواء في المعاملات التجارية أو حركة الاستيراد والاستثمار.

وأظهرت التعاملات الصباحية استمرار حالة الاستقرار في أسعار الدولار داخل عدد من البنوك، مع وجود فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر، وفق أحدث البيانات المعلنة في بداية التعاملات.

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 49.19 جنيه للشراء و49.29 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري 49.22 جنيه للشراء و49.36 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار حالة الهدوء في سوق الصرف مع بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.22 جنيه للشراء، و49.36 جنيه للبيع، وفق أحدث أسعار الصرف المعلنة مع بداية التعاملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستوياته خلال بداية التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 49.25 جنيه للشراء، و49.359 جنيه للبيع، وفق الأسعار المعلنة اليوم.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، مع استمرار استقرار أسعار الصرف.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع، دون تغيير في بداية التعاملات.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة 49.20 جنيه للشراء، و49.305 جنيه للبيع، وفق أحدث الأسعار المعلنة.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، ليستمر عند مستوياته الحالية.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.19 جنيه للشراء، و49.29 جنيه للبيع، ليكون من بين أقل أسعار الشراء المعلنة في بداية التعاملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، وفق أحدث تحديثات أسعار الصرف الصادرة مع بداية تعاملات اليوم.

استقرار سعر الدولار في بداية التعاملات

تعكس أسعار الدولار المعلنة اليوم حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الصرف في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية، مع استمرار تقارب أسعار الشراء والبيع بين معظم البنوك، وهو ما يتيح للعملاء مقارنة الأسعار واختيار البنك المناسب لإجراء معاملاتهم وفق الأسعار المعلنة.