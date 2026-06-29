تحت الخمسين.. سعر الدولار اليوم الإثنين 29 يونيو

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 29 يونيو في البنوك تحت الخمسين جنيها خلال التعاملات المصرفية صباح اليوم.

وانخفض سعر الدولار اليوم، مدفوعا بعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، وزيادة عمليات بيع الدولار وشراء الجنيه بهدف الاستثمار في أذون الخزانة المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار بنك مصر: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.



سعر الدولار البنك الأهلي المصري: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار كريدي أجريكول: 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطني: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار بنك القاهرة: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

تختلف أسعار الدولار بين البنوك بفروق طفيفة نتيجة سياسة التسعير التي تعتمدها كل مؤسسة مصرفية، مع الالتزام بحركة السوق المحلية والمتغيرات العالمية، وهو ما يؤدي إلى وجود اختلافات محدودة في أسعار الشراء والبيع دون أن يؤثر ذلك في الاتجاه العام للسوق.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذا التباين البسيط بين البنوك يعكس استقرارًا عامًا في سوق الصرف، مع توقع استمرار هذا الهدوء النسبي خلال الفترة الحالية، ما لم تطرأ متغيرات اقتصادية كبيرة تؤثر في حركة العرض والطلب أو في أسواق العملات العالمية.