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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
أمل مجدى

انخفض سعر الدولار اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 في مستهل تعاملات البنوك وسجل في البنك المركزي المصري 49.30 جنيه للشراء 49.44 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى 49.25 جنيه للشراء 49.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى

- 49.37 جنيه للشراء.

- 49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

- 49.30 جنيه للشراء.

- 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

- 49.30 جنيه للشراء.

- 49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

- 49.37 جنيه للشراء.

- 49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

- 49.35 جنيه للشراء.

- 49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي

- 49.28 جنيه للشراء.

- 49.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

- 49.37 جنيه للشراء.

- 49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

- 49.30 جنيه للشراء.

- 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

- 49.35 جنيه للشراء.

- 49.45 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدرلار سعر الدرلار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار في البنوك

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