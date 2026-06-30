يعد ارتفاع حرارة محرك السيارة أثناء القيادة من أكثر الأعطال التي تثير قلق السائقين، خاصة في فصل الصيف أو أثناء السفر لمسافات طويلة.

ويؤكد خبير السيارات وليد محمد أن التصرف الصحيح خلال الدقائق الأولى قد يحمي المحرك من أضرار جسيمة ويوفر على السائق تكاليف إصلاح باهظة.

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

ويرجع ارتفاع حرارة المحرك إلى عدة أسباب، منها نقص سائل التبريد، أو وجود خلل في مروحة التبريد، أو تلف الثرموستات، أو تسريب في دورة التبريد، لذلك فإن تجاهل مؤشر الحرارة قد يؤدي إلى تلف أجزاء مهمة في المحرك.

أولًا.. لا تتجاهل مؤشر الحرارة

إذا لاحظت اقتراب مؤشر الحرارة من المنطقة الحمراء أو ظهور رسالة تحذير على لوحة العدادات، فلا تستمر في القيادة لمسافة طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف جوان وش السلندر أو تشقق أجزاء من المحرك.

شغّل التدفئة داخل السيارة

قد تبدو هذه الخطوة غريبة، لكنها تساعد على سحب جزء من الحرارة من المحرك إلى داخل مقصورة السيارة، ما يساهم في خفض درجة حرارة المحرك مؤقتًا حتى تتمكن من التوقف في مكان آمن.

توقف في مكان آمن

ابحث عن أقرب مكان بعيد عن حركة المرور، وأوقف السيارة مع تشغيل إشارات الانتظار. ولا تطفئ المحرك مباشرة إذا كانت الحرارة مرتفعة جدًا، بل اتركه يعمل لدقيقة أو دقيقتين إذا لم يكن هناك بخار كثيف، ثم أطفئه.

لا تفتح غطاء الردياتير فورًا

يحذر خبراء السيارات من فتح غطاء الردياتير أو خزان سائل التبريد والمحرك ساخن، لأن الضغط المرتفع قد يتسبب في اندفاع الماء الساخن أو البخار، مما يعرضك لحروق خطيرة.

انتظر حتى يبرد المحرك

اترك السيارة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة حتى تنخفض درجة الحرارة، ثم افحص مستوى سائل التبريد إذا كان ذلك آمنًا، وأضف السائل المخصص إذا كان مستواه منخفضًا.

افحص وجود تسريب

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

بعد أن يبرد المحرك، تأكد من عدم وجود تسريب أسفل السيارة، وافحص الخراطيم والردياتير بصريًا، لأن أي تسريب قد يكون السبب الرئيسي في ارتفاع الحرارة.

متى يجب عدم استكمال القيادة؟

إذا استمرت الحرارة في الارتفاع بعد إضافة سائل التبريد، أو لاحظت خروج بخار كثيف، أو سمعت أصواتًا غير طبيعية من المحرك، فلا تحاول مواصلة القيادة، واطلب سيارة سحب لتجنب تلف المحرك بالكامل.

نصائح للوقاية من ارتفاع حرارة المحرك