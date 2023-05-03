عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس دعوة مجلس الزمالك لنجوم القلعة البيضاء غدا

أبناء نادي الزمالك
أبناء نادي الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو عن كواليس دعوة مجلس الزمالك لنجوم القلعة البيضاء الذين مثلوا النادي في الخامسة مساء يوم غدا الخميس.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا: “إن مجلس الزمالك قرر دعوة نجوم النادي السابقين من أجل دعم قرار مجلس الإدارة بالانسحاب من كأس السوبر”.

دعم انسحاب الزمالك

وأشار إلى أن الجماهير ونجوم القلعة البيضاء التفوا حول القرار ودعموا انسحاب الزمالك بسبب ما تعرض له من ظلم في قضية عقوبة كهربا.

وأعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري، الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وجاء قرار الزمالك، وفقا لبيانه، اعتراضا على عدم مناقشة لجنة التظلمات باتحاد الكرة لملف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وتعليق العقوبة لحين الفصل في دعوى حركها الأهلي لدى محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان تشكيل لجنة الانضباط التي أصدرت عقوبة إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة.

الزمالك ميدو احمد حسام ميدو الريمونتادا كهربا كأس السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

2640 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

ترشيحاتنا

هل رفع الزوجة قضية خلع دون علم الرجل حرام.. الإفتاء تجيب

ولد ميتا.. طفل لم ير الحياة يشعل الغضب في تونس.. ما القصة؟

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

تحويل الأموال خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية سوري في واقعة النقد الأجنبي؟

اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في غزة

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة بيراميدز ببطولة السوبر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تضع هذه الأطعمة في مقلاة حديد ستصيبك بأمراض خطيرة

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

خروج ثعابين وحرباء من شنطة سفر امرأة في مطار بالهند |شاهد

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ