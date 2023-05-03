كواليس دعوة مجلس الزمالك لنجوم القلعة البيضاء غدا

كشف أحمد حسام ميدو عن كواليس دعوة مجلس الزمالك لنجوم القلعة البيضاء الذين مثلوا النادي في الخامسة مساء يوم غدا الخميس.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا: “إن مجلس الزمالك قرر دعوة نجوم النادي السابقين من أجل دعم قرار مجلس الإدارة بالانسحاب من كأس السوبر”.

دعم انسحاب الزمالك

وأشار إلى أن الجماهير ونجوم القلعة البيضاء التفوا حول القرار ودعموا انسحاب الزمالك بسبب ما تعرض له من ظلم في قضية عقوبة كهربا.

وأعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري، الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وجاء قرار الزمالك، وفقا لبيانه، اعتراضا على عدم مناقشة لجنة التظلمات باتحاد الكرة لملف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وتعليق العقوبة لحين الفصل في دعوى حركها الأهلي لدى محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان تشكيل لجنة الانضباط التي أصدرت عقوبة إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة.