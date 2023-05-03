بعد أزمة السوبر.. خالد الغندور يدعو نجوم الزمالك القدامى لاجتماع عاجل

دعا الإعلامي خالد الغندور، نجوم نادي الزمالك القدامي والتاريخيين على مستوى كافة الألعاب، إلى اجتماع عاجل، بعد أزمة السوبر المصري.

وكان نادي الزمالك قد اعتذر عن خوض لقاء السوبر المصري أمام الأهلي؛ اعتراضًا على عدم تنفيذ عقوبة إيقاف كهربا.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “بطالب جميع قدامى نادي الزمالك التاريخيين والقدامى سواء في الطائرة أو القدم أو الباسكت الحضور لنادي الزمالك لاجتماع عاجل لدعم النادي يوم الخميس بعد العصر”.

خالد الغندور والزمالك

وأضاف: “يا كابتن حسن شحاتة دا ناديك تعالى وكابتن هشام يكن أيضًا، الزمالك اللي عمل اسامينا وكبرنا، لازم نقف جنبه بعيدًا عن أي خلافات شخصية مع المستشار مرتضى منصور”.

واختتم: “مرحبًا بكل نجوم نادي الزمالك السابقين والأسبقين والتاريخيين والقدامى والحاليين لدعم النادي بعد أزمة السوبر المصري".