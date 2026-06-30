محافظ الوادي الجديد تبحث التعاون لتطوير الرسالة الإعلامية بالإذاعة المحلية

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأستاذ محمد حسين مدير إذاعة الوادي الجديد المحلية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الرسالة الإعلامية، وإبراز جهود الدولة والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وأكدت المحافظ، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تقوم به الإذاعة المحلية باعتبارها إحدى الأذرع الإعلامية الرصينة، مثمنةً رسالتها الهادفة ودورها الفاعل في نشر الوعي وتعزيز التواصل مع أهالي المحافظة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز المشاركة المجتمعية.

كما ناقش اللقاء آليات تطوير المحتوى الإعلامي ورفع كفاءة مقر الإذاعة الحالي والتوسع في الخريطة البرامجية خلال الفترة الصيفية ودعم البرامج الثقافية والتوعوية لتقديم محتوى إعلامي يخدم قضايا المواطن وتنمية المجتمع.