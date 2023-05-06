رغم الأزمة الاقتصادية|لميس الحديدي: 100 مليون جنيه إسترليني تكلفة مراسم تتويج الملك تشارلز

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث بعد ثمانية أشهر من رحيل والدته قائلة: "أنظار العالم توجهت إلى العاصمة البريطانية التي شهدت اليوم مراسم تتويج الملك الأكبر سناً بعد رحيل والدته التي قضت قبل ثمانية أشهر ومكثت في سدة العرش لمدة 70 عاماً كاملة.



وتابعت عبر برنامجها “كلمة أخيرة” الذي تقدمه على شاشة ON: "مراسم التتويج كلفت الموازنة نحو 100 مليون جنيه إسترليني في أوقات صعبة تمر على الاقتصاد البريطاني ولكنها جزء من التقاليد العريقة وسط أجواء احتفالية صخبة في عاصمة الضباب".



وتوّج تشارلز الثالث وزوجته كاميلا رسميا السبت، ملكا وملكة على العرش البريطاني خلال مراسم دينية مهيبة أمام نحو 2300 مدعو.. ووضع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي التاج على رأس الملك تشارلز الثالث.. وقبل ذلك بوقت قصير، أقسم الملك على خدمة رعاياه وحماية كنيسة إنكلترا التي هو رئيسها الأعلى. وحيا بعدها الملك والملكة الجماهير من شرفة قصر باكنغهام بعد موكب عسكري طويل. وأصبح تشارلز (74 عاما)، ملك بريطانيا منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في أيلول/سبتمبر 2022 بعد سبعة عقود على توليه ولاية العهد.