عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد علي زين يكشف تطورات حالته الصحية: تمزق في السمانه

علي زين
علي زين

كشف المستشار زين الهواري، والد علي زين، بطل منتخب مصر لكرة اليد تفاصيل إصابته التي تعرض لها  خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي، قائلاً : "إصابة في  "السمانة" وسوف يمتنع عن النزول للملعب لمدة شهر وأجرينا الفحوصات المبدئية واليوم النادي الأهلي قرر إجراء أشعة مقطعية غداً لنظر حجم الاصابة".

txt

هل يحق للأهلي استبدال علي زين قبل كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد؟

txt

علي زين: السوبر الإفريقي بطولة خاصة ‏


ووجه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، الشكر للنادي الاهلي لاهتمامه بتقديم الرعاية اللازمة لنجله معرباً عن أمنيته بان يتجاوز الاصابة على خير.


وعن حالته المعنوية قال : مرتفعة علي لاعب تقيل وعنده مقاومه ومعنوياته مرتفعه.


وتعرض علي زين لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي، وغادر علي زين مباراة فريقه أمام الزمالك بعد تعرضه للإصابة وسط توقعات بإصابة قوية على مستوى الركبة.فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز الفوز على نظيره الزمالك الذي يقوده فنيا ماتيو جارالدا بنتيجة (-)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

الإعلامية لميس الحديدي الرعاية اللازمة السوبر الإفريقي النادي الأهلي بطل منتخب مصر برنامج كلمة أخيرة بطولة كأس السوبر الأفريقي زين الهواري على زين كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا وإزالة العقوبات

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

ترشيحاتنا

الفنان محمد رجب يفجر مفاجآت عن "الزواج" مستقبلا

دعاء للأولاد من القرآن.. يصلح حالهم ويحفظهم من السوء

5 نصائح هامة تحميك من أمراض الصيف .. خليها عادة

لماذا تقوم روسيا بعمليات إجلاء من أكبر محطة نووية في أوروبا ؟

لحظات مؤثرة.. عمرو الليثي يفاجئ الفنان محمد رجب بصورة والده

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بألوان مبهجة..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في تركيا

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ