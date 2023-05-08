والد علي زين يكشف تطورات حالته الصحية: تمزق في السمانه

كشف المستشار زين الهواري، والد علي زين، بطل منتخب مصر لكرة اليد تفاصيل إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي، قائلاً : "إصابة في "السمانة" وسوف يمتنع عن النزول للملعب لمدة شهر وأجرينا الفحوصات المبدئية واليوم النادي الأهلي قرر إجراء أشعة مقطعية غداً لنظر حجم الاصابة".



ووجه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، الشكر للنادي الاهلي لاهتمامه بتقديم الرعاية اللازمة لنجله معرباً عن أمنيته بان يتجاوز الاصابة على خير.



وعن حالته المعنوية قال : مرتفعة علي لاعب تقيل وعنده مقاومه ومعنوياته مرتفعه.



وتعرض علي زين لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي، وغادر علي زين مباراة فريقه أمام الزمالك بعد تعرضه للإصابة وسط توقعات بإصابة قوية على مستوى الركبة.فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز الفوز على نظيره الزمالك الذي يقوده فنيا ماتيو جارالدا بنتيجة (-)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في نهائي كأس السوبر الأفريقي.