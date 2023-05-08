صدمة لفريق يد الأهلي بعد الفوز على الزمالك وحسم لقب السوبر الأفريقي

خضع علي زين، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي دينامو بوخارست المعار للاهلي لفحص طبي عقب الإصابة التي تعرض لها أمس أمام الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي، الذي أقيم على صالة ‏الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.‏

وكشف الفحص النهائي عن إصابة زين بمزق عضلة «السمانة»، وتأكد إنتهاء إعارته من دينامو بوخارست وفقدان الأهلي له في بطولة كأس الكئوس الأفريقية، وهو ما تسبب في صدمة شديدة خاصة أنه لن يتم التعاقد مع محترف أخر لتعويضة في تلك الفترة.

وتوج الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد أن تغلب على الزمالك في نهائي البطولة ‏الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ليحسم الفريق تأهله إلى كأس العالم للأندية ‏‏«سوبر جلوب».‏