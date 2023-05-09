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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دوري أبطال إفريقيا| محمد فاروق: 3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي استقر على إجراء تعديلات في تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد رادس في تونس.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ينوي السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي الدفع بالدولي المالي أليو ديانج في خط الوسط على حساب الدولي الجزائري أحمد قندوسي الذي شارك في مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز بالإمارات".

وتابع:" من المقرر أن يشارك حسين الشحات على حساب أحمد عبد القادر، وسيعود كهربا لمركز رأس الحربة الصريح على حساب محمد شريف".

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