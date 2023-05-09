مدير لجنة المسابقات السابق برابطة الأندية الإماراتية يكشف تفاصيل تجربته ..فيديو

كشف طه محمد عزت، مدير لجنة المسابقات لرابطة الأندية المحترفة الإماراتية سابقًا، عن كيفية إدارة المسابقات ووضع اللوائح خلال فترة إدارته الكرة الإماراتية.

وقال طه محمد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش" عبرقناة صدى البلد، "كان هناك اهتمام كبير بتوفير أكبر عدد من مراقبي المباريات بشروط".

وأضاف طه محمد أنه كان يُسمح بتأجيل المباريات للفرق حال تقديم مبررات قوية، لكن في أحيان كثيرة كان يُرفض تأجيل المباريات، التي تتقدم بها الأندية بطلبات.

وأشار طه محمد إلى أن توزيع العوائد في الدوري الإماراتي كان يتم بنسبة منه عن طريق ترتيب الفرق في الموسم.

وحول شروطه حال العمل في مصر، قال طه: "لو هشتغل في مصر هحط في الأول الطلبات.. لا بد من إعادة تطوير اللوائح كاملة حتى تخدم المنظومة الإعلامية والتسويقية".

وأردف قائلًا: "على سبيل المثال مينفعش الحارس يلبس ماركة معينة ولاعبو الفريق يلبسون ماركة أخرى".