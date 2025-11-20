قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بمشاركة 90 عارضة..افتتاح معرض أندية الفتاة بمراكز شباب الإسكندرية

أحمد بسيوني

افتتحت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، والذي تضمن المعرض ٤٥ طاولة بمشاركة ٩٠ عارضة من مختلف مراكز شباب المحافظة.

وشهد المعرض تنوعًا كبيرًا في المنتجات شملت الكروشيه، والإكسسوارات، والمكرمية، والرتان، والمنتجات الجلدية والستان وغيرها من الأعمال اليدوية التي تعكس مهارة العارضات وقدرتهن على المنافسة والإبداع.

وأشادت الدكتورة صفاء الشريف بمستوى المعرض وجودة المعروضات، مؤكدة أن ما تقدمه العارضات يعكس قدرات متميزة يمكن أن تتحول إلى مشروعات ناجحة تدعم المرأة اقتصاديًا وتسهم في تحسين مستوى الدخل للأسرة.

ويأتي تنظيم هذه المعارض في إطار تمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة، ويعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ورفع قدراتها الإنتاجية.

وتُقام هذه الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالدعم الكامل من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اللذين يوجهان دائمًا بتوفير منصات حقيقية تتيح للمرأة التسويق لمنتجاتها وتحقيق عائد اقتصادي يساعدها على الاستقلال والاعتماد على الذات.

الاسكندرية معارض أندية الفتاة مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة صفاء الشريف

